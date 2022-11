Famiglia trova i ladri in casa, il Comune lancia l'allerta su Facebook: massima attenzione

Ladri sorpresi in casa lungo via Kennedy, a Castelleone di Suasa. E’ stato lo stesso Comune, tramite il sindaco Carlo Manfredi, a mettere in guardia la popolazione dai topi di appartamento.

L'incontro indesiderato è avvenuto ieri pomeriggio, con una famiglia che ha trovato i malviventi in casa dopo aver sentito dei rumori sospetti. Secondo quanto risulta, i tre non sono stati visti in volto, tutto è durato pochi secondi prima della fuga degli stessi ladri. Indagini in corso da parte dei carabinieri, intanto è massima allerta tra i cittadini.