I locali dell’Informagiovani ancora chiusi al pubblico. Marasca: «In atto il trasloco a Spazio Presente»

ANCONA - E’ stato un risveglio amaro quello dello scorso 23 gennaio per gli operatori dell’Informagiovani, nei locali sotterranei di piazza Roma all’ex Cobianchi. Le piogge intense hanno praticamente allagato tutte le sale ed è stato necessario il trasloco del servizio all’interno dello Spazio Presente, la nuova ala del Museo della Città in via Buoncompagni inaugurata quattro anni fa. «Quando si provvederà a mettere in sicurezza l’Informagiovani?» ha chiesto la consigliera Daniela Diomedi durante il consiglio comunale di oggi (30 gennaio). «Intanto - ha voluto precisare l’assessore alla cultura e alle politiche giovanili, Paolo Marasca - l’Informagiovani non mi risulta sia chiuso per inagibili, ma perchè si sta provvedendo al trasloco in via temporanea all’interno di Spazio Presente».

La falda

Il problema degli allagamenti nell’area dell’ex Cobianchi sarebbero dovuti «allo spostamento della falda acquifera - ha spiegato Marasca -, quindi un problema di natura geologica intervenuto successivamente». Fatto sta, però, che per il ripristino del servizio nei locali sotto piazza Roma occorrerà trovare una soluzione urgente. «Sono già stati fatti dei sondaggi e individuati gli interventi che riguardano l’utilizzo delle pompe di drenaggio». «Solo che queste pompe non ci sono» ha ribattuto la consigliera Diomedi.

I lavori

Intanto proseguono i lavori per rimettere in funzione le sale dell’Informagiovani. «Attualmente sono in via di conclusione gli interventi per il ripristino del servizio - ha continuato Marasca -, mentre per quelli sulla falda acquifera e per l’utilizzo della pompa di drenaggio ci vorranno tempi più lunghi».