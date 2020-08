Dopo la serata guida ubriaco, si schianta contro un palo: in auto c'era la figlia piccola

Si mette alla guida ubriaco in compagnia della fidanzata, seduta sul posto di guida e la figlia di 4 anni seduta sul sedile posteriore. Poi lungo il tragitto finisce fuori strada e si schianta contro un palo della luce insieme a tutta la famiglia. Poteva andare peggio l’incidente avvenuto a Falconara Marittima intorno alle 5 quando lui, un boliviano di 33 anni residente ad Ancona, ha perso il controllo dell’auto mentre tornava a casa da una serata alcolica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Ancona, all’altezza di via del Consorzio, ha sbandato ed è finito fuori strada e ha centrato un palo dell’illuminazione pubblica. I militari hanno accertato che il boliviano era ubriaco. Il risultato dell’etilometro ha chiarito come l’uomo avesse nel sangue un tasso di alcol 4 volte superiore al limite massimo. Subito patente ritirata in vista di una confisca. Paura per la donna e la bambina che, per ogni precauzione, sono state accompagnate al Pronto Soccorso dell’ospedale Salesi ma, per fortuna, sono rimaste illese.