Schianto contro il palo nella notte, gli avevano tagliato la strada: caccia al pirata

Era stato trovato ubriaco dopo aver avuto un incidente stradale mentre era al volante della sua auto, con dentro anche la compagna e la figlia di 4 anni, entrambe finite all’ospedale per accertamenti. Non era in condizioni di guidare perché, stando ai risultati dell’etilometro lui, un boliviano di 33 anni, aveva nel sangue un tasso di alcol 4 volte superiore al limite massimo. Ma l’incidente stradale di sabato notte non è avvenuto per colpa sua.

Infatti sono sempre stati i militari dorici a ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando ai fatti, il boliviano stava percorrendo via del Consorzio a Falconara quando, ad un tratto, un’auto gli ha tagliato la strada e così il 33enne, per evitare l’impatto, ha sterzato, finendo fuori strada e contro un palo della luce. L’altra auto non si è fermata e ora i carabinieri cercano il pirata della strada, responsabile di aver provocato l’incidente.