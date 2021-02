La strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzione in località Osimo Stazione (km 311,700), in provincia di Ancona, a causa dell'incidente nel quale si sono scontrati un autobus di linea e un tir (GUARDA IL VIDEO) . Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un autobus. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con l’ausilio di un’eliambulanza. Il personale Anas è sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

