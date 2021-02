Ci sono numerosi feriti tra i passeggeri del mezzo di linea e infatti diverse ambulanze sono sul posto per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente statale

Scontro violentissimo sulla strada Statale 16 ad Osimo, all’altezza del McDonald’s, dove un tir avrebbe prima tamponato un autobus di linea per poi finire fuori strada. Ci sono numerosi feriti tra i passeggeri del mezzo di linea e, in questo momento, diverse ambulanze si stanno dirigendo sul posto per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente statale. (GUARDA IL VIDEO)