Maltempo, l'albero cade sull'auto in movimento: donna finisce in ospedale

Era alla guida della sua auto quando all'improvviso si è vista piombare addosso i rami di un albero. Finisce all'ospedale una donna coinvolta nella brutta disavventura oggi pomeriggio, ad Osimo, in via Chiaravallese.

Il grosso arbusto, appesantito dalle piogge incessanti di questi giorni, sarebbe piombato a terra proprio mentre l'auto stava procedendo sulla strada. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Ancona e i sanitari del 118. La conducente è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. La squadra dei pompieri di Osimo è intervenuta per mettere in sicurezza la zona.