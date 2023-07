Incidente tra scooter ed una mietitrebbia, muore un 44enne: grave il passeggero

TRECASTELLI - E' di un morto e di un ferito grave il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina in via San Bartolo, a Trecastelli. Erano passate da poco le 7 quando, per cause in fase di accertamento, uno scooter si è schiantato contro una mietitrebbia. A perdere la vita un 44enne, originario di Corinaldo, mentre il passeggero che era con lui sul mezzo a due ruote è in gravissime condizioni. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e ambulanze del 118.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO