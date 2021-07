Altro sangue sulle strade, centauro travolto alla rotatoria: muore fornaio di 68 anni

Il dramma nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17. Sul posto è atterrata Icaro per il trasporto in ospedale, dove il centauro è spirato a seguito delle lesioni riportate

La sua moto centra in pieno una Volkswagen e lui viene sbalzato sull'asfalto. Non ce l'ha fatta il fornaio di 68 anni, protagonista nel pomeriggio di oggi di un gravissimo incidente nella rotatoria tra via Flaminia e la Statale 16, ad Osimo Stazione.

Le condizioni dell'osimano sono subito parse disperate tanto che sul posto è atterrata Icaro per il trasporto in ospedale. Il centauro è stato in un primo momento rianimato ma è deceduto poco dopo all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e l'automedica.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO