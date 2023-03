Scontro tra auto e moto, 24enne sbalzato sull'asfalto. Troppo gravi le ferite: muore a 24 anni

CASTELFIDARDO - Un ragazzo di 24 anni è deceduto a seguito di un tremendo incidente stradale in località Acquaviva, nei pressi di via Che Guevara. Il giovane era in sella alla propria moto quando è stato travolto da una Fiat 500 e sbalzato sull'asfalto. E' successo ieri mattina intorno alle 8. A dare la notizia il Corriere Adriatico.

Sul posto gli operatori del 118 intervenuti anche con l'eliambulanza. Le condizioni del centauro sono parse subito disperate e la corsa in ospedale si è rivelata purtroppo inutile. Il cuore del 24enne ha smesso di battere all'interno del nosocomio di Torrette. Nel luogo della tragedia anche i carabinieri e la polizia locale.

