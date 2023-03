Davide è morto a soli 24 anni, fatale l'incidente in moto in una strada già teatro di gravi incidenti

CASTELFIDARDO - Era in sella alla sua moto quando si è scontrato contro una Fiat 500. Troppo gravi le ferite riportate: il cuore di Davide Dini, 24enne di Castelfidardo, ha messo di battere qeusta mattina, a 24 ore dal tragico incidente che lo ha visto coinvolto ieri mattina in via Che Guevara.

Davide era stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette a bordo dell'eliambulanza. Dopo alcune ore però non ce l'ha fatta. Una strada, via Che Guevara, purtroppo nota per altri gravi incidenti.