Ennesimo incidente in A14: auto si ribalta, ferita una giovane

LORETO- Ennesimo incidente stradale questa mattina in A14, nel tratto compreso tra Ancona Sud e Loreto. Intorno alle 9, per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata sulla carreggiata in direzione nord. La persona alla guida della Lancia, una ragazza di 21 anni di Macerata, è riuscita ad uscire da sola dalla macchina. La giovane ha riportato gravi lesioni ed è stata trasportata all’ospedale in codice rosso. L’auto è andata distrutta, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e la polizia autostradale. Inevitabilmente si è formata una coda di 2 km, smaltita nel giro di un’ora. Quello di stamattina è il quarto incidente avvenuto in quel tratto in soli sei giorni, di cui uno mortale.