Ancora sangue in A14: Francesco muore nell'incidente, ferito un bimbo di 7 mesi

CAMERANO - Tragedia questa mattina poco prima delle 7, in A14 all'altezza di Camerano. L'auto sulla quale viaggiava Francesco Capursi, 58 anni di Bisceglie ma residente a Lodi si è schiantata contro il guardrail per cause ancora in corso di accertamento. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ferite altre tre persone che viaggiavano sulla stessa auto, tra cui un bambino di 7 mesi. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. La famiglia, secondo una prima ricostruzione, si stava recando in Puglia per le ferie.

IN AGGIORNAMENTO