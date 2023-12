Donna travolta e uccisa da un pirata della strada

FALCONARA MARITTIMA – Travolta da un auto e lasciata esanime sull’asfalto. Non c’è stato nulla da fare per la donna che, attorno alle 7.45, è stata investita nel tratto di strada tra Falconara Marittima e Marina di Montemarciano. Stando alle prime ricostruzioni emerse dai rilievi, sarebbe stata centrata da un auto che però a quanto si apprende non si sarebbe fermata a prestare soccorso, proseguendo nella sua corsa.

Il personale sanitario, recatosi immediatamente sul posto dopo essere stato allertato telefonicamente, ha ritrovato il corpo a pochi metri dalla fermata dell’autobus. Un cappello, una scarpa e molte tracce di sangue sull’asfalto, tra cui anche alcuni pezzi della macchina evidentemente caduti dal veicolo rimasto coinvolto.