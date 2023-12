Investita e uccisa dall'auto pirata: «Ho trovato io il corpo, passavano le auto ma nessuno si fermava»

ROCCA PRIORA - Prima un cappello a terra, poi le tracce di sangue e infine il corpo riversato a fianco al guardrail. Ad accorgersi del cadavere della donna, di circa 40 anni (ancora in fase di identificazione), è stata la signora Olga. Andava a prendere l'autobus a Rocca Priora, alla fermata in direzione Falconara, appena prima della raffineria Api. E' stata lei a chiamare i soccorsi, in seguito all'investimento mortale avvenuto prima delle 7,45. Quella, infatti, è l'ora in cui Olga si è accorta di tutto, compresi i pezzi di paraurti di colore bianco lasciati a terra dall'auto pirata. Parla mentre gli agenti della polizia locale di Falconara completano i rilievi: «Sono rimasta senza parole, sconvolta. Ho visto il cappello, il calzetto e una scarpa. Poi i pezzi di macchina rotti e macchiati di sangue- spiega Olga- c'era il sangue a terra e circa cinque metri più avanti c'era il cadavere di lei. Mi sono avvicinata e ho chiamato il 112. La macchina non c'era, anzi, passavano diverse auto ma non si è fermato nessuno».

In quella zona non ci sono strisce pedonali, per attraversare c'è chi aspetta anche 15 minuti. Il imite massimo di velocità è di 70 chilometri orari: «Ci sono più di 40 persone che vivono o lavorano qui e che usano il pullman, ma è difficile arrivare alla fermata»