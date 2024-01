Centra un cinghiale in mezzo alla strada vicino al cimitero di Posatora: torna l'allarme

ANCONA – L’ultimo caso circa due settimane fa, quando un centauro era finito con la sua moto contro una macchina per schivare l’animale ed era stato trasportato al presidio regionale di Torrette in codice rosso. Stavolta non c’è stato bisogno di alcun ricorso alle cure ospedaliere, ma un nuovo incidente provocato dai cinghiali torna a far salire le preoccupazioni ad Ancona ed in particolare nella zona di Posatora. Nel pomeriggio di ieri, una ragazza al volante se n’è trovato davanti uno proprio nel bel mezzo del manto stradale, senza riuscire a schivarlo: inevitabile lo scontro, avvenuto lungo la Strada della Grotta, nelle vicinanze del cimitero, e auto danneggiata senza fortunatamente conseguenze fisiche, ma solo tanto spavento per la conducente dei veicolo. Mentre l’animale, centrato dal veicolo, si è rialzato ed è sparito lungo i campi.

A prestare i soccorsi alla ragazza, comprensibilmente sconvolta dopo l’incidente, è stata la Polizia che allertata telefonicamente è arrivata sul posto effettuando i rilievi. L’episodio è ricollegabile anche all’avvistamento avvenuto il 24 dicembre scorso, proprio nei pressi del cimitero, quando una pensionata si era imbattuta in un branco di cinghiali intenti a girovagare tra le lapidi ed aveva dato immediatamente l’allarme.