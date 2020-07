Vegetazione a fuoco, vasto incendio alle porte di Osimo: sul posto 10 mezzi dei pompieri

OSIMO - I vigili del fuoco stanno intervenendo, dalle ore 15 circa, a San Paterniano per un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione. Sul posto 3 squadre provenienti da Osimo e Ancona con 10 automezzi e l'elicottero come da convenzione con la Regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi.

L'intervento dei vigili del fuoco - IL VIDEO

I pompieri hanno circoscritto l'incendio e presidiato le vicine abitazioni affinché non venissero interessate dalle fiamme. L'elicottero regionale ha effettuato numerosi lanci di acqua, soprattutto nelle zone meno accessibili, secondo le indicazioni del D.O.S. sul posto. L'incendio è sotto controllo ed in questi minuti si sta procedendo allo spegnimento e alla bonifica con la collaborazione del personale volontario A.I.B. della Regione Marche. La superficie bruciata è di circa 7 ettari.