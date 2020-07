OSIMO - I pompieri hanno circoscritto l'incendio e presidiato le vicine abitazioni affinché non venissero interessate dalle fiamme. Sul posto 3 squadre provenienti da Osimo e Ancona con 10 automezzi e l'elicottero come da convenzione con la Regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi. Le immagini dell'intervento.