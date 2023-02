L'auto prende fuoco a pochi metri da casa: paura nella notte

OSIMO - I Vigili del Fuoco sono intervenuti stanotte, in Largo Trieste, per un incendio di un’autovettura parcheggiata vicono ad un’abitazione. La squadra di Osimo, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando della schiuma antincendio ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche i carabinieri di zona. Cause dell'incendio in fase di accertamento.