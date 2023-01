Incendio in appartamento, struttura evacuata ma muoiono un cane e un gatto

LORETO - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14.30 circa in Via Pavarotti, a Loreto, a causa di un incendio verificatosi all?interno di un appartamento posto al piano terra di una palazzina di due piani. La squadra di Osimo intervenuta con un?autobotte ha provveduto a mettere in sicurezza l?area dell?intervento. Purtroppo hanno perso la vita un cane ed un gatto che in quel momento erano all?interno dell?abitazione. Le persone che abitavano nell?appartamento sono state evacuate a causa dell?inagibilità della struttura. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i Sanitari del118, I carabinieri di zona ed i Vigili Urbani.