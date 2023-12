"C'è un incendio in hotel": pompieri e polizia scattano in piena notte: falso allarme

ANCONA - Allarme per un principio d'incendio in hotel, ma la segnalazione è infondata. Vigili del fuoco e polizia si sono precipitati alle 2,30 di notte nella struttura di piazza Ugo Bassi: l'uomo che aveva dato l'allarme è un 55enne, ospite della struttura e già conosciuto alle forze dell'ordine, con problemi di tipo psichiatrico. È stato portato a Torrette per accertamenti.