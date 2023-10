Friggitrice a fuoco, paura in piena notte nella struttura ricettiva

FALCONARA - I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri intorno alle 22.00 in via Spagnoli per l'incendio di una friggitrice all’interno della cucina di una struttura ricettiva. Le fiamme erano circoscritte al solo apparecchio. La squadra di Ancona, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non risultano persone coinvolte, e non è stato necessario evacuare la struttura.