Incendio nella notte, a fuoco una serie di cassonetti: danni a un contatore di metano

ANCONA - Cassonetti a fuoco nella notte lungo via Podesti. Le fiamme hanno cinvolto, per fortuna solo marginalmente, il contatore del metano di una struttura per anziani. Strumento già sostituito dall'azienda per il gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. Cause in via di accertamento.