Principio d'incendio sul bus per Portonovo

ANCONA - Principio d'incendio sul bus al parcheggio scambiatore di Portonovo, sul posto i vigili del fuoco. E' successo nel pomeriggio. Tutte le persone che erano a bordo sono scese senza alcun problema. Le prime fiamme sono state domate con gli estintori con il supporto di un vigile del fuoco che si trovava in zona. Sul posto sono poi intervenute due squadre di pompieri per la messa in sicurezza della zona. Situazione già sotto controllo.