Incendio nel capannone, paura in piena notte: ore per domare le fiamme

ARCEVIA - Incendio in un capannone agricolo a Montale. Le fiamme sono divampate alle 3 di notte in un deposito di mezzi. Cause ancora da accertare, anche perché i vigili del fuoco stanno tuttora intervenendo. Il fuoco è stato domato, ma le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono tuttora in corso. Sul posto le squadre di Arcevia e di Ancona-