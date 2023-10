Getta la droga a terra durante un controllo al parco: 28enne in arresto

JESI – Aveva provato a disfarsi di un pacchetto contenente quasi mezzo etto di hashish, durante un normale controllo effettuato dalla Polizia, ma non è riuscito ad ingannare gli agenti che hanno recuperato l’involucro contenente la sostanza stupefacente e lo hanno condotto agli arresti domiciliari. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Jesi, presso i giardini pubblici ricompresi tra viale Cavallotti e via Grecia, in un parco generalmente frequentato da decine di bambini in compagnia dei genitori e da persone anziane, aspetto che conferisce ulteriore gravità all’episodio.

Tutto è cominciato con un normale accertamento a carico di quattro giovani, seduti su una panchina a chiacchierare e fumare. Uno di essi, un tunisino-italiano di 28 anni, aveva tra le dita una canna come da lui stesso confermato. Durante il controllo, cercando di non farsi notare, il ragazzo aveva provveduto a far rotolare sul prato circostante un involucro, estratto dai pantaloni della tuta, prontamente raccolto dagli agenti e quindi successivamente analizzato mediante narco-test, che ha identificato in hashish la sostanza contenuta al suo interno, per un peso di circa 45 grammi.

Condotti tutti e quattro in Commissariato per gli accertamenti, il 28enne – con precedenti per rapine consumate, rissa aggravata, danneggiamenti in aree pubbliche – è stato dichiarato in stato di arresto e portato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nel corso delle perquisizioni al parco, erano inoltre state rinvenute e sequestrate altre due dosi della stessa sostanza stupefacente (una di grammi 0,787 e l’altra grammi 0,306, nascoste all’interno di un pacchetto di sigarette e nella tasca destra dei pantaloni) in possesso di un 25enne tunisino, facente parte del gruppo, a cui è stato contestato l’uso personale.