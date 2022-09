Trovata ubriaca alla guida durante il controllo stradale: denunciata

MONDOLFO - La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato una donna per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di una 40enne residente a Mondolfo, che è stata controllata in via Raffaello Sanzio alle 2 mentre viaggiava a bordo della sua autovettura . Durante il controllo ha manifestato i sintomi legati all’assunzione di bevande alcoliche ed è stata sottoposta a test con etilometro, che ha avuto esito positivo, rilevando un tasso pari a 1 g/L.