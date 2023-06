Ancona punta Netflix, in città le riprese per un documentario su antichi mestieri: sfogline e stoccafisso

ANCONA - Si chiama "Memories around the table" ed è un progetto volto a catturare e documentare i ricordi delle tradizioni culinarie e culturali che stanno scomparendo nel tempo. Anche Ancona farà parte del progetto candidato anche a finire su Netflix. Si riaccendono i riflettori sul capoluogo dorico dopo il film di girato in città ad aprile con l’attore Raoul Bova. A far arrivare una troupe americana, che in questi giorni si è aggirata a Varano e alle grotte del Passetto, è stata Simonetta Capotondo, in arte sfoglina. Anconetana di origine ha girato il mondo insegnando a fare la pasta fatta in casa come facevano le nonne. Simonetta è stata il gancio di Saverio Posarelli, un fiorentino trapiantato in California, che guiderà una crew di sette persone per quasi tre settimane in Italia, registrando testimonianze e tradizioni attraverso il cibo e il pranzo in famiglia. Durante la visita ad Ancona, iniziata domenica è terminata ieri sono state esplorate la Riviera del Conero e le grotte. L'obiettivo finale è condividere queste testimonianze attraverso un documentario e promuovere la valorizzazione di questi luoghi e delle tradizioni.

Simonetta contribuirà al progetto con la sua expertise nei corsi di pasta sfoglia, arricchendo ulteriormente l'esperienza culinaria e la documentazione delle tradizioni legate al cibo. La sua partecipazione è un valore aggiunto nel catturare e condividere le testimonianze delle persone coinvolte. Lunedì la troupe ha girato a Varano, dove un gruppo di massaie ha fatto la pasta a mano in piazzetta. Ieri si è girato in spiaggia al Passetto dove è stata allestita una cucina nella grotta usata anche per le riprese del film di Raoul Bova. Il progetto prevede un secondo step di realizzazione e propagazione con Netflix per dare ampia diffusione alle tradizioni ed expertise italiane. Oltre Ancona saranno coinvolte Firenze e Roma. A Varano è stata intervista una 87enne. Alle grotte Marisa di Villa Romana. Suggestiva la cena su uno dei moli della spiaggia. «Simonetta è venuta da me a Los Angeles due volte - spiega Posarelli - è stata una collaboratrice incredibile, abbiamo fatto due master class di sfoglia con tantissime persone. Con questo progetto di cui ne parlavamo da tempo vogliamo ritrovare le memorie di un tempo soprattutto attraverso le persone anziane e i ricordi della loro vita. Anello di congiunzione è il cibo. A Varano abbiamo incontrato nonna Rosa che ha 90 anni».