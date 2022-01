Green Pass falsi, polizia al Paolinelli: infermiere fingeva di inoculare la dose

ANCONA - Blitz della polizia al centro vaccinale Paolinelli. Le indagini della Questura si sono concentrate sul sospetto di rilascio di falsi Green pass rilasciati all’interno dell’hub dorico e stamattina (10 gennaio), alle 8.00, sono scattate le perquisizioni a sorpresa. Al centro sono arrivate quattro volanti, gli agenti hanno fatto ricerche sia nella zona delle vaccinazioni che all’interno dei locali adibiti alla vestizione degli addetti. Nel corso della mattinata le somministrazioni sono poi proseguite regolarmente secondo l'ordine di prenotazione stabilito.

Le accuse vanno dal falso ideologico, al peculato fino alla corruzione. Nella maxi operazione di questa mattina sono 5 le persone arrestate mentre 45 quelle con l'obbligo di dimora nel comune di residenza. A finire in carcere, come detto, anche un infermiere di Ancona, addetto alle vaccinazioni nell'hub Paolinelli. Le perquisizioni sono state estese anche all'interno di uno studio di un avvocato anconetano che, secondo quando filtra dalle forze dell'ordine, avrebbe avuto il ruolo di intermediario nel rilascio illecito dei Green pass.

Modus operandi

Come confermato dalla procura, è finito in arresto un infermiere professionale addetto alla somministrazione dei vaccini anti-Covid presso l'hub principale del capoluogo (Paolinelli). Secondo quanto emerso, l'infermiere ha agito con la complicità di alcuni soggetti che operavano come intermediari, simulando l'inoculazione della dose, al fine di far loro ottenere il documento di avvenuta vaccinazione. L'attività di indagine è stata costituita da intercettazioni, servizi di osservazione e riprese video effettuate nel centro di vaccinazione.