Giuseppe, morto durante lo stage: indagine per omicidio stradale

Morte di Giuseppe Lenoci, si va verso l’indagine per omicidio stradale. L’atto della Procura di Ancona servirà a far luce sulle eventuali responsabilità dell’incidente che lunedì ha tolto la vita al 16enne stagista a Serra de’Conti. Il pm Serena Bizzarri, titolare dell’indagine, è in attesa della relazione stilata dai carabinieri sulla dinamica della tragedia.

Lorenzo è morto lunedì mattina mentre si trovava a bordo di un furgone di una ditta termo-idraulica, presso cui stava facendo uno stage aziendale. Alla guida un operaio, sempre del fermano, di 37 anni che invece è rimasto gravemente ferito. Il giovane stava frequentando un corso presso il centro di formazione professionale "Artigianelli" di Fermo, stage che oltre a lezioni teoriche prevedeva anche della pratica presso l'azienda. Fissata intanto la data dei funerali, che si svolgeranno giovedì alle 10 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Monte Urano.