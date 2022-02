Giuseppe Lenoci, morto a 16 anni durante uno stage: ecco chi è la vittima

Usb: basta alternanza scuola-lavoro

Alla luce della seconda tragedia in meno di un mese, l'Unione sindacale di base (Usb) torna a chiedere la fine dell'alternanza scuola lavoro, della scuola azienda, e la revisione totale dei modelli della formazione professionale. "Un calderone in cui sguazzano le aziende che piegano la formazione alle loro esigenze, con tutto quel che ne consegue per la sicurezza e la salute dei giovani - si legge nella nota - Non è più tollerabile che la salute e l'incolumità dei ragazzi siano trattate con la stessa noncuranza con la quale ogni giorno in Italia si procede alla sanguinosa registrazione contabile dei morti di lavoro".