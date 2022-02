Furgone contro l'albero, la vittima aveva soltanto 16 anni e stava facendo uno stage

ANCONA - Non è il conducente, come inizialmente si pensava, ad essere deceduto nel tragico incidente di questa mattina in via Fornace, a Serra dè Conti. A perdere la vita è un ragazzo di soli 16 anni, che al momento dello schianto si trovava sul sedile del passeggero. Il giovane, secondo quanto ricostruito, stava svolgendo uno stage. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile schianto frontale contro un albero, che ha letteralmente divelto in 2 il furgone. Alla guida del mezzo un operaio di 37 anni, originario del fermano.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO