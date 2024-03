Gira in città con tre coltelli, una donna gli dà un passaggio e lui le spara con una pistola a piombini

JESI - Gira in città con tre coltelli, chiede un passaggio ad una sua conoscente e le spara con una pistola a piombini. E' quanto successo nelle scorse ore a Jesi. A finire nei guai un 54enne jesino che ora dovrà rispondere di minacce aggravate da futili motivi, dall'uso di una pistola priva di tappo, percosse e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Gli agenti sono stati allertati proprio dalla donna che ha raccontato loro di essere stata aggredita da un conoscente. L'aggressore, essendo rimasto a piedi per via della foratura della gomma della bici, le aveva chiesto un passaggio in auto affinchè potesse rientrare nel suo appartamento. Essendo impegnata in alcuni lavori urgenti, la donna gli aveva risposto che avrebbe provveduto una volta ultimato quanto stava facendo. consigliandogli di incamminarsi a piedi perché qualche minuto dopo l’avrebbe raggiunto e fatto salire a bordo. Cosi faceva. Una volta affiancato con la sua auto l'uomo, in tutta risposta, probabilmente indispettito dalla risposta precedente, le aveva sparato un colpo con una pistola a piombini ed era entrato nell’abitacolo, usando parole velatamente minacciose. La vittima aveva comunque di accompagnarlo a casa.

Raggiunto dagli agenti di polizia, il 54enne è stato trovato in possesso della pistola a piombini, di una scatola contenente centinaia di piombini e di 3 coltelli di 10, 12 e 18 centimetri, nascosti nel giubbotto. L’uomo è stato condotto in Commissariato e denunciato.