Al volante ubriaco, aveva della cocaina in macchina e la patente falsa: 26enne denunciato

JESI – Il nervosismo mostrato al momento del controllo ha insospettito i militari, che hanno deciso di andare a fondo dopo aver fermato un giovane alla guida della sua macchina. Nella notte di venerdì, i Carabinieri di Jesi nell’ambito di un normale servizio hanno trovato al volante un 26enne in stato di ebbrezza, procedendo quindi alla perquisizione dell’autovettura nella quale hanno trovato un grammo di cocaina nascosto all’interno dell’abitacolo.

Alla richiesta di procedere agli esami per verificare l’assunzione di sostanza alcoliche e stupefacenti, il ragazzo si è rifiutato con l’inevitabile ritiro della patente. Al momento di procedere negli accertamenti, i militari si sono però accorti che qualcosa non andava nel documento, il quale presentava alcune anomalie. Ulteriori approfondimenti hanno quindi permesso di verificare che la patente era stata effettivamente contraffatta. Il 26enne è stato quindi denunciato non solo per guida sotto l’effetto di alcol, ma anche per uso di documento falso e ricettazione, e segnalato per detenzione di stupefacenti per uso personale.