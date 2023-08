Garage a fuoco, fiamme domate dai pompieri

FILOTTRANO- A fuoco il garage di una casa privata in via Tornazzano a Filottrano, sul posto i vigili del fuoco per domare l’incendio. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme sono divampate questa mattina nel lato esterno della struttura che si trova staccata dall’abitazione. La squadra di Osimo, in collaborazione con l’autobotte proveniente dal distaccamento di Jesi, ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando che il fuoco si propagasse alla siepe adiacente al garage. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.