Ruba maniglie, fornelli, lampadine e vandalizza l'intera casa appena lasciata: donna nei guai

ANCONA - Aveva deciso di lasciare il suo appartamento di piazza Ugo Bassi dove viveva in affitto insieme alla mamma della proprietaria. Prima di andarsene però ha pensato bene di vandalizzare la casa, spargendo a terra detergenti, rompendo i sanitari e soprattutto rubando maniglie, lampadine, oblò della lavatrice, pentole e addirittura i fornelli.

A fare la scoperta è stata la figlia della donna con cui la ladra condivideva l'appartamento. La proprietaria si è recata nell'appartamento mentre la mamma era fuori per alcune commissioni. Dopo essere entrata ha trovato la lavatrice rotta, i liquidi usati per il we sparsi a terra, i fornelli del gas asportati, flaconi e strofinacci ovunque, porte senza maniglie e cucina e bagno senza lampadine. La donna non ha protuto far altro che chiamare la polizia che è intervenuta sul luogo con una volante. Gli agenti hanno rintracciato l'ex coinquilina e l'hanno portata in questura per formalizzare la denuncia.