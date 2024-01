«Dammi qualche moneta», poi gli ruba il portafoglio dalle mani: giovane jesino denunciato per furto con strappo

MONSANO – Ha atteso che la vittima aprisse il portafoglio per dargli qualche moneta, ma poi glielo ha strappato di mano prendendo i soldi e restituendoglielo vuoto. E’ il cosiddetto “furto con strappo”, reato per cui è stato denunciato un diciottenne jesino per fatti risalenti allo scorso 16 dicembre. Quella sera, un giovane era stato accompagnato insieme a tre amici presso la discoteca “Miami” di Monsano, dove sarebbe stato raggiunto da una quinta persona che avrebbe passato col gruppo la serata. Uno dei ragazzi, restato qualche metro indietro rispetto agli altri, è stato avvicinato da due persone di presunta nazionalità extracomunitaria che gli hanno domandato da dove venisse e la sua età, avanzando subito dopo la richiesta di qualche spiccio.

Vista l’insistenza, il giovane aveva deciso di accontentarli ma al momento di estrarre il portafoglio, uno dei due ragazzi che lo avevano avvicinato è stato rapido nel strapparglielo di mano prelevando le monete al suo interno nonché quelle cadute per terra, per poi restituirlo ed allontanarsi sghignazzando. Gli accertamenti delle forze dell’ordine, sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima e delle informazioni assunte, hanno quindi consentito di risalire all’identità di uno dei due ragazzi coinvolti. Il giovane italiano, immigrato di seconda generazione, è stato rintracciato e denunciato per furto con strappo in concorso, mentre le indagini proseguono per ritrovare anche il suo complice. A suo carico potrebbe anche essere adottato un Daspo specifico, che comporterebbe il divieto di ingresso nei locali di intrattenimento per un lasso di tempo stabilito.