L'acqua non scorre dai rubinetti, proprietaria di casa scopre che a rubarla era la vicina (abusiva)

FALCONARA - Da giorni dai suoi rubinetti non scorre più l'acqua. La proprietaria di casa si insospettisce e scopre che la vicina di casa si è allacciata abusivamente alla sua conduttura. In un appartamento della periferia devono intervenire i carabinieri e per la responsabile scatta la denuncia.

Il fatto

Una donna del luogo, residente in periferia, si è accorta che dai rubinetti sel suo appartamento non scorreva più l'acqua. Dopo aver effettuato le opportune verifiche, la signora ha scoperto che era avvenuto un allaccio abusivo alla sua conduttura, tramite di una tubazione che alimentava l’acqua nell’abitazione della coinquilina del piano sottostante. La donna ha deciso di sporgere querela recandosi dai carabinieri. I militari hanno avviato le indagini e, grazie ad un sopralluogo, hanno scoperto che effettivamente era avvenuto l’allaccio abusivo. La responsabile è stata identificata: si tratta di una cittadina rumena di 20 anni circa, che vive in una casa occupata abusivamente da circa un anno. Per lei è scattata la denuncia.