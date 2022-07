Furti in “trasferta”: denunciati due uomini trovati con oggetti da scasso

MONTEMARCIANO- Marmitta, probabilmente acquisita attraverso un furto, attrezzi da lavoro usati per il taglio e altri oggetti da scasso. Sono stati denunciati dai carabinieri di Montemarciano due uomini, residenti in Sicilia, sospettati di aver eseguito alcuni furti in zona.

La scoperta dopo un controllo avvenuto ai due uomini, che si trovavano a bordo della loro autovettura (Fiat Tipo di colore blu), nel pomeriggio di oggi (2 luglio).