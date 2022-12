Quattro esplosioni, poi le fiamme: furgoni del forno a fuoco nella notte

OSIMO - Quattro furgoni in fiamme, le esplosioni catturano l'atenzione dei residenti di via Ticino. E' successo lunedì scorso, poco prima di mezzanotte. Ancora da ricostruire le cause degl iincendi, con le fiamme che sono divampate da un primo veicolo per poi etendersi agli altri. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, con gli investigatori che stanno passando al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza in zona. I veicoli erano in dotazione a un forno e usati per le consegne.