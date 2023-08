Lesioni e resistenza, i tre sono un pericolo per la sicurezza. Per loro foglio di via da Ancona per 3 anni

Nella giornata di ieri il Questore di Ancona ha emesso, nei confronti di tre uomini di cittadinanza italiana, tre Fogli di Via obbligatorio per comportamento antisociale e di grave pericolo per la comunità locale. Il trio è stato rintracciato in tarda serata dal personale delle Squadre Volanti, durante il normale controllo del territorio, nell'area di rispetto del Centro Commerciale "Viola" in via Conca. I giovani sono stati sorpresi a bivaccare, con bottiglie e lattine e con al seguito alcuni effetti personali.

Uno di loro, di origine ghanese, a seguito di un accertamento aveva dei precedenti per resistenza e lesioni. Anche gli altri due erano già noti alle forze dell'ordine. La loro presenza in città, non avendo trovato riscontro in interessi di alcun genere, nè di tipo familiare nè lavorativo, è risultata strumentale alla commissione di illeciti. Ritenuti, pertanto, persone socialmente pericolose è stato loro ordinato, con l'adozione dei Fogli di Via Obbligatorio, il divieto di far rientro nel territorio del comune di Ancona per un periodo di tre anni.