Fidapa Jesi, cambio al vertice. Virginia Reni è la nuova presidente

Eletta la nuova presidente di Fidapa Bpw Italy sezione di Jesi. Si tratta di Virginia Reni, avvocata, consigliera dell'Ordine degli avvocati e avvocate di Ancona e all'interno del comitato per le Pari Opportunità, docente di Diritto al Liceo Classico ‘V. Emanuele II” di Jesi. Nella serata di martedì 3 ottobre, al Circolo cittadino, si è svolto il passaggio di consegne nella cornice della Sala del Lampadario: la presidente Virginia Reni succede all’uscente Catiuscia Ceccarelli che andrà a ricoprire il ruolo di past president all’interno del neo Consiglio direttivo, in carica per il biennio 2023-2025. Insieme a lei, ci saranno: Letizia Saturni, vice presidente; Maria Gianuario, segretaria; Susanna Pieretti, tesoriera; Loredana Ceciliani, segretaria esecutiva.

«Ringrazio le socie che hanno dimostrato fiducia e stima nei miei confronti affidandomi un ruolo così importante – sono le prime parole da presidente di Virginia Reni -. Metterò tutto il mio impegno per guidare e promuovere la nostra sezione con attività e iniziative, facendo tesoro degli eccellenti risultati ottenuti dal precedente Direttivo e ponendomi l’obiettivo di raggiungerne altrettanti prestigiosi, con spirito di condivisione e crescita».

Già tre gli appuntamenti in programma nel calendario di Fidapa Jesi: «Sabato 14 ottobre, l’associazione partecipa con il patrocinio all’evento ‘Il Caso Assange, tra Diritto di Informazione e Ragion di Stato’ promosso da Amnesty International che si svolgerà a Palazzo dei Convegni alle ore 17,30 – anticipa la presidente -. Il secondo appuntamento è invece l’11 novembre, ore 18, sempre a Palazzo dei Convegni, con un convegno organizzato e promosso dalla nostra sezione dal titolo ‘Nascere senza Dolore’ con l’intervento del dott. Tonino Bernacconi, Direttore dell'Unità operativa di Anestesia, Terapia intensiva ed Analgesia dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Seguiranno poi le iniziative in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne che rinnovano, per il secondo anno, la collaborazione con il Rotary Club Jesi».