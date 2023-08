Omicidio di Sirolo | Klajdi Bitri, una fiaccolata per chiedere giustizia. In giornata attesa l'autopsia

ANCONA - Stanno organizzando una fiaccolata, per chiedere giustizia, gli amici di Klajdi Bitri, il 23enne albanese ucciso domenica a Sirolo, con un colpo di fiocina. Hanno già chiesto il permesso al sindaco e attendono una risposta per fissare data e orario. Dopo il dolore esplode la solidarietà per stare vicini al fratello della vittima e ai parenti (qualcuno è già arrivato da Firenze dove abita). Nel primo pomeriggio di oggi intanto è iniziata l’autopsia sul corpo del giovane. Alle 13 c’è stato il conferimento dell’incarico, in procura, al medico legale Loredana Buscemi, per svolgere l’accertamento. La difesa dell’indiziato del delitto, all’algerino Melloul Fatah, 27 anni, ha nominato come consulente di parte il medico legale Mauro Pesaresi.

I familiari del giovane ucciso hanno nominato un proprio avvocato, Marina Magistrelli, per seguire tutti gli sviluppi. Un presidio di amici e colleghi di lavoro dell’albanese morto si terrà a partire dalle 15 di oggi, fuori d all’obitorio di Torrette, come vicinanza al fratello della vittima. Aperto anche un conto corrente con un iban intestato a Xhuliano Bitri, il fratello del ragazzo ucciso, per raccogliere fondi che saranno usati per le spese di rimpatrio della salma in Albania. L'iban indicato è questo: IT45L0306902700100000007481