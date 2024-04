Fermato per controlli, dà il documento di un altro che aveva la patente sospesa e gli sequestrano l’auto

FALCONARA - Pensava di fare il furbo facendo vedere come documento la carta d’identità di un altro, che aveva in foto nel suo cellulare, perché sprovvisto di documenti di riconoscimento proprio quando, al volante di una Bmw, è stato fermato dai carabinieri del Norm. Quella persona del documento in foto però, suo cugino, aveva la patente sospesa e quindi non poteva guidare. Una furbata finita male per un 42enne tunisino, residente a Falconara, che non solo è stato mandato a casa a piedi per via del documento sospeso che i militari credevano suo, ma è stato anche denunciato ed è finito a processo davanti al giudice Carlo Cimini per falsa attestazione d'identità a pubblico ufficiale. E' difeso dall'avvocato Filippo Paladini. L’imputato era stato fermato lungo la Flaminia il 26 settembre del 2022, vicino alla stazione. Non aveva con sé nessun documento cartaceo o in tessera da far vedere ai militari.

Così aveva mostrato la foto della carta d’identità del parente spacciandosi per lui e immortalata sul telefonino. Oggi in tribunale ha testimoniato un carabiniere che era stato presente al controllo. Ha riferito come dalla foto non si capiva bene che non fosse lui per via della somiglianza. Ad ogni modo i militari avevano preso la targa del veicolo, sequestrandolo e invitando il 42enne a presentarsi il giorno dopo in caserma con i documenti in mano. Non lo ha mai fatto. A distanza di mesi il vero proprietario del documento ha ricevuto dalla prefettura la revoca della patente perché aveva violato il divieto di non guidare. Rimasto sorpreso è andato dai carabinieri della Tenenza per contestare il provvedimento e solo lì si è capito l'errore. L'uomo ha sporto denuncia. Visionate le telecamere della stazione è stato riconosciuto il 42enne, già noto alla Tenenza. Prossima udienza il 4 giugno per sentire i testimoni dell'accusa.