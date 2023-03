Malattia fulminante, sanità in lutto: addio al neurochirurgo Fausto Pauri

ANCONA - Una lunga carriera durante la quale, per quarant'anni, si è preso cura dei pazienti dell'ospedale di Torrette. Sanità marchigiana in lutto per la scomparsa del dottor Fausto Pauri. L'apprezzato neurochirurgo si è spento a 77 anni dopo aver combattuto una malattia scoperta circa sei mesi fa. I funerali saranno celebrato domani, martedì 14 marzo, alle 14 nella chiesa del Sacro Cuore di via Maratta.