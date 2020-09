Scaricano tonnellate di rifiuti speciali da un camion: scoperti in flagrante dai carabinieri

Hanno tentato di scaricare un camion pieno di rifiuti speciali presso il centro di raccolta del Comune di Falconara, ma sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri. Si tratta di un 45enne di origine rom e di un 59enne siciliano, entrambi residenti a Falconara. Sabato scorso i carabinieri della Tenenza del posto, guidati dal comandante Michele Ognissanti, insieme ai colleghi della Forestale di Ancona, hanno individuato a Castelferretti, presso l’isola ecologica di via Marconi gestita da Marche Multiservizi, i due uomini – già noti per altri reati – sorpresi mentre cercavano di scaricare un autocarro da 35 tonnellate colmo di rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non accertabile, composti da legname, plastica, carta e imballaggi vari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari hanno accertato che i due erano sprovvisti di ogni documentazione necessaria per il trasporto e che il mezzo non era stato iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali: così hanno denunciato i il 45enne e il 59enne in concorso per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e hanno sequestrato il camion. I due ora rischiano la confisca del veicolo e pene che vanno da un’ammenda da 26mila euro all’arresto fino a un anno.

Gallery