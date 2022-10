In due sul motorino senza assicurazione nè revisione, dopo la fuga nei guai due minori

FALCONARA - In due su un motorino senza assicurazione nè revisione, fuggono tentando di evitare i controlli della polizia locale di Falconara, ma vengono raggiunti e sanzionati. Protagonisti due minori che, nella serata di venerdì 8 ottobre hanno tentato di evitare un posto di controllo allestito dagli agenti lungo la Statale 16. Nel corso del pomeriggio e della serata di venerdì il comando di Pl ha organizzato controlli straordinari di polizia stradale e del territorio, che hanno visto impegnate tre pattuglie per un totale di sette operatori dal pomeriggio a notte.

Sono stati 200 i veicoli fermati e 27 le sanzioni elevate. In particolare sono stati contestati il mancato uso delle cinture di sicurezza, ancora troppo comune, la mancata revisione dei veicoli e la mancanza di Rca auto. Due conducenti inoltre sono stati sorpresi alla guida pur avendo un tasso alcolemico superiore al limite. Altre contestazioni hanno riguardato l'inefficienza o la mancanza dei dispositivi di equipaggiamento come pneumatici praticamente inutilizzabili per l'usura e le lesioni, oltre a specchietti, fanali, frecce e silenziatore mancanti nei motoveicoli. Un ciclomotore è stato portato in officina per verificare le modifiche apportate al propulsore e la velocità effettivamente sviluppata. La sicurezza dei veicoli e il rispetto delle norme di comportamento sono i due elementi fondamentali per garantire la sicurezza degli utenti della strada e anche nei prossimi mesi la polizia locale falconarese incrementerà ancora l'attenzione rispetto a questi aspetti al fine di ridurre il più possibile l'incidentalità stradale.