Fabrizio Corona ad Ancona. Arriva in Bentley e cena in un ristorante

ANCONA - Una toccata e fuga in città prima di andare a Milano, dove oggi era atteso in tribunale, davanti alla sezione misure di prevenzione, per la decisione se disporre su di lui la sorveglianza speciale per la pericolosità sociale. Sorpresa ieri sera ad Ancona, al ristorante pizzeria Amarcord, in piazza della Repubblica, per l’arrivo di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi. Alle 22 è arrivato al locale, a bordo di una Bentley con tanto di autista. Corona ha degli amici in comune con Gianni Nicolini, collaboratore del titolare di Amarcord, Giovanni Fusco e così è passato a salutarli. «Era da un po' di tempo che ci dicevano prima o poi ve lo portiamo a cena - racconta Fusco - e sono stati di parola. Ha cenato con una tagliata di pollo. Era in forma come sempre, cura molto il suo fisico. Ha parlato di calcio, si è visto la Champions, è stato molto simpatico. Ha apprezzato il nostro locale, con le vetrate sul porto». Corona ha detto anche che ritornerà. Immancabili i selfie con la clientela e i video poi rimbalzati anche sui social di chi ieri sera lo ha incontrato.