Il nervosismo durante un controllo tradisce il pusher: nascondeva la cocaina in garage

FABRIANO – Era stato fermato a bordo della sua macchina all’altezza dello svincolo di Fabriano Est, per un normale controllo, ma il suo nervosismo ha portato i militari ad approfondire gli accertamenti sul suo conto scoprendo così stupefacenti e materiale per lo spaccio nel suo appartamento. È così scattata una denuncia a carico di un nordafricano di 30 anni, residente a Fabriano, che i Carabinieri hanno trovato al volante della sua auto. Visto il suo comportamento sospetto, le forze dell’ordine hanno indagato ulteriormente perquisendolo e quindi proseguendo i controlli presso la sua abitazione, dove nascosti nel garage hanno trovato oltre 17 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

Nell’ambito del medesimo servizio di monitoraggio sul territorio, i Carabinieri nelle ore serali hanno poi fermato un 30enne nato e residente a Fabriano all’altezza dell’uscita Fabriano Ovest ed un ventenne in via Dante: 1,20 e 0,90 il responso degli alcol test che hanno quindi portato per entrambi alla denuncia per guida in stato di ebbrezza ed alla sanzione amministrativa del ritiro della patente di guida.