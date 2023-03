Ragazze alla guida ubriache, automobilisti su auto sottoposte a fermo amministrativo: multe e patenti ritirate

FABRIANO- Fine settimana di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Fabriano che hanno elevato una sanzione da 543 euro ad una trentenne fabrianese, fermata in piena notte mentre transitava in via Buozzi. La giovane è stata trovata con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, subito è scattato il ritiro della patente e l’auto è stata affidata ad una persona di fiducia. Denuncia per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti per una ventenne di Fabriano, protagonista nei giorni scorsi di un incidente stradale con feriti lievi. Accompagnata alle 5:30 del mattino al pronto soccorso per le analisi di primo e secondo livello, la ragazza è risultata positiva sia all’alcol test con un tasso alcolemico sopra 2 g/l sia all’assunzione di sostanze stupefacenti. La ventenne è stata denunciata, la patente ritirata e l’auto affidata ad un familiare. I militari delle Stazioni di Serra San Quirico e Arcevia hanno invece individuato e sanzionato quattro automobilisti che circolavano con auto sottoposta a fermo amministrativo. I quattro, tutti di mezza età e residenti nel fabrianese, dovranno pagare una multa da 1.984 euro ciascuno e sono stati segnalati all’agenzia che aveva messo fermo.